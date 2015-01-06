О белорусских традициях, которые оказались экзотикой для приезжих: древний славянский обычай колядования на Витебщине показали иностранным студентам

Новости Беларуси. С днём накануне Рождества связана традиция колядования. Народный обряд, который предполагал хождение ряженых в гости. 6 января этот древний славянский обычай на Витебщине показали иностранным студентам. Более того, все они сами стали колядовщиками.

В гости приехали студенты нескольких витебских вузов. Больше двадцати парней и девушек из разных стран мира. Многие даже пока не говорят по-русски. Но языковой барьер – не повод отказаться от удовольствия с головой погрузиться в белорусские традиции. Для гостей из Ливана и Иордании — это настоящая экзотика.

Жихад Осман, студент (Ливан):

Беларусь — очень красивая страна. Здесь много лесов. Правда, погода не лучшая – холодно. Мне нравятся люди, которые меня окружают. Белорусский фольклор и традиции – это все очень красиво. Мне понравились национальные костюмы.

Ракян Гази, студент (Иордания):

Это очень интересно. Белорусский фольклор очень интересный. И красивый. У вас вообще интересная страна.

6 января Ракян и Жихад сами стали частью этого самого белорусского колядного фольклора. Сначала они преодолели своеобразную полосу препятствий. Затем разыскали Деда Мороза и Снегурочку. Ну, и наконец, как настоящие колядовщики, прошли по главной улице.

Андрей Струнченко, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества:

Одним из ярких праздников народного календаря является праздник Коляды, который стал интересен и тем студентам, которые приехали к нам из дальних стран. Существует много праздников и у них, конечно, на родине. Но наш праздник для них тоже будет интересен и познавателен.

Но какой праздник без угощений?! Вдоволь повеселившись на морозе, гостей собрали за одним столом. И здесь «гвоздём» программы стали традиционные белорусские драники. В Китае, откуда приехала Ма Жуй, такого блюда нет. Как, впрочем, и таких праздников.

Ма Жуй, студентка (Китай):

Спасибо за праздник. Очень замечательно. Нам было очень весело и интересно. Особенно мне понравились Снегурочка, Дед Мороз и медведь. У нас обычно собираются дома, вместе отмечаем. А как у вас на улице – не было, в первый раз.

Впервые, пожалуй, и все вместе за одним столом ливанцы и китайцы мастерили рождественские открытки. Творение своих рук с белорусским колоритом, говорят, обязательно отправится на их далёкую родину от чистого сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.