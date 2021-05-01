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«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США

01 мая 2021 11:59
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Новости Беларуси. В День трудящихся работники белорусских предприятий обращают внимание на проблему дискриминационной политики в их отношении. Представители всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания американского посольства прошел пикет.

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«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-1

Более тысячи человек с флагами и транспарантами высказали позицию большинства работников: против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении белорусских рабочих.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-4

Все они за право на достойный труд, за возможность трудиться без ограничений, обеспечивать себя и свои семьи.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-7

По мнению профсоюзов, решение руководства США о возобновлении санкций направлено на создание очередного витка напряженности. Меры могут оставить людей без работы и зарплаты, а также поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-10

Об этом говорится в обращении, конверт с которым 1 мая передан в администрацию президента США.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-13

Федерация профсоюзов Беларуси:
Мы, профсоюзы Беларуси, представители трудовых коллективов, выступаем категорически против возобновления санкций США в отношении предприятий нефтехимического комплекса нашей страны. Эти меры – не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства. Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы и поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.

Мы призываем руководство Соединенных Штатов Америки отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность, уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-16

Напомним, США возобновили санкции против девяти крупных белорусских предприятий нефтехимии. Под ограничения попали 35 тысяч работников. Белорусов поддержали крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли. Они представляют интересы более 1,5 миллиона человек.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-19

Экономические ограничения разрывают производственные цепочки предприятий-партнеров. Например, «Белшина» получает сырье из 57 стран, в том числе из России и Казахстана. Потребителями ее продукции являются АвтоВАЗ, Ростсельмаш, КАМАЗ и другие мировые промышленные гиганты.

Ограничения могут снизить уровень занятости и заработной платы.

«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США-22

К слову, ситуация может повлиять и на нефтехимическую отрасль Казахстана, поскольку между странами уже подготовлено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти. В целом, санкционная политика несет угрозу сотням тысяч работников предприятий-партнеров, как в нашей стране, так и по всему миру.

# Государственная политика # общество # Джо Байден # Фотофакт

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