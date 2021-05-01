«Экономическая агрессия и шантаж». Работники белорусских предприятий вышли на пикет, чтобы заявить несогласие с санкциями США

Новости Беларуси. В День трудящихся работники белорусских предприятий обращают внимание на проблему дискриминационной политики в их отношении. Представители всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек с флагами и транспарантами высказали позицию большинства работников: против вмешательства во внутренние дела и агрессивной политики в отношении белорусских рабочих.

Все они за право на достойный труд, за возможность трудиться без ограничений, обеспечивать себя и свои семьи.

По мнению профсоюзов, решение руководства США о возобновлении санкций направлено на создание очередного витка напряженности. Меры могут оставить людей без работы и зарплаты, а также поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.

Об этом говорится в обращении, конверт с которым 1 мая передан в администрацию президента США.

Федерация профсоюзов Беларуси:

Мы, профсоюзы Беларуси, представители трудовых коллективов, выступаем категорически против возобновления санкций США в отношении предприятий нефтехимического комплекса нашей страны. Эти меры – не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства. Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы и поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств.

Мы призываем руководство Соединенных Штатов Америки отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность, уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов.