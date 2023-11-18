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Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»

18 ноября 2023 09:38
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Новости Беларуси. Возможности службы 115 расширяются. До конца года к ресурсу ЖКХ подключатся все товарищества собственников и жилищные кооперативы Минска. Как это усовершенствует работу с населением и меняется ли динамика обращений в целом?

О том, как работает скорая коммунальная помощь, обсудят на площадке ток-шоу «Большой город».

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Сфотографировать на телефон яму во дворе или надпись на стене, отправить через интернет в службу 115 и знать, что тебе обязательно ответят.

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

– Можно не выполнить заявку, которая приходит в службу 115?
– Я бы не рекомендовал.

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

То некорректное закрытие заявок, которое имело место, сегодня практически сводится к нулю.

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Насколько эффективно выполняются заявки? Есть ли регламент по устранению проблемы?

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Основная масса заявок закрывается в течение дня, это порядка 90 %. 10 % – те заявки, которые требуют дополнительного обследования и рассмотрения.

Кто контролирует обращения и что делать, если вам не помогли?

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Как только заявка возвращается на доработку, она становится контрольной. И уже без службы ее не закроют.

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Еще быстрее и качественнее. Что делается в Минске, чтобы коммунальные вопросы не становились городскими проблемами?

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Каждая жилищно-эксплуатационная организация экспериментирует, чтобы максимально ускорить процесс выполнения заявки.

Решение проблемы по звонку. Служба 115. «Большой город», воскресенье в 10:00.

# Проблемы ЖКХ # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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