Сергей Бартош: если недобрали по зерну, компенсируем за счёт кукурузы

Новости Беларуси. То, что сразу два региона в один день проводят «Дожинки», объяснить легко. Накануне профессионального праздника, Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, благодарность в их адрес звучит как никогда кстати. Накануне в Минсельхозпроде чествовали лучших из лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию пригласили тружеников и ветеранов АПК, студентов сельскохозяйственных учебных заведений со всей страны. Работникам, которые внесли особый вклад в развитие отрасли, вручили заслуженные награды. Ведь благодаря им не только обеспечена продовольственная безопасность страны, но и сохранен экспортный потенциал.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По некоторым позициям значительно лучше, чем ожидали. К примеру, если мы недобрали по зерну – мешали погодные условия неблагоприятные, недополучили зерно зерновых колосовых и бобовых культур – компенсируем в основном за счет кукурузы. В текущем году кукурузы получено порядка 2 миллионов тонн, и еще немножко больше будет.

Уровень самообеспечения по основным видам сельхозпродукции в Беларуси ежегодно превышает 100 %. Все это результат выбранной более 20 лет назад и успешно реализуемой стратегии.