Президент поздравил участников и гостей «Дажынак» в Витебске с праздником

Новости Беларуси. Не менее насыщенная программа областного праздника «Дажынкі» и в Витебске. Участников и гостей фестиваля-ярмарки поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хлеборобы Витебщины работают в условиях рискованного земледелия, но и в таком климатически непростом году смогли вырастить и собрать почти 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, включая рапс. Это достойный вклад самого северного региона страны в общереспубликанский каравай. Убежден, что любовь к родной земле, мастерство, ответственность и искреннее стремление повышать престиж отрасли помогут добиться высоких результатов на сельской ниве.