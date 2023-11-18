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Президент поздравил участников и гостей «Дажынак» в Витебске с праздником

18 ноября 2023 07:36
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Новости Беларуси. Не менее насыщенная программа областного праздника «Дажынкі» и в Витебске. Участников и гостей фестиваля-ярмарки поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил участников и гостей «Дажынак» в Витебске с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хлеборобы Витебщины работают в условиях рискованного земледелия, но и в таком климатически непростом году смогли вырастить и собрать почти 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, включая рапс. Это достойный вклад самого северного региона страны в общереспубликанский каравай. Убежден, что любовь к родной земле, мастерство, ответственность и искреннее стремление повышать престиж отрасли помогут добиться высоких результатов на сельской ниве.

Президент поздравил участников и гостей «Дажынак» в Витебске с праздником-4

В этот праздничный день Президент поблагодарил всех героев хлебной страды и пожелал участникам и гостям праздника здоровья, счастья и новых побед.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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