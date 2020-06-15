«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции.

Алексей Тетерев, заведующий лабораторией Витебского областного диагностического центра:

Достаточно простая методика. Взяли кровь, отцентрифугировали, поскольку мы делаем это из сыворотки крови. После чего нанесли на эту кассетку, в луночку и через 15 минут получили результат.

В данном случае мы получили иммуноглобулин G. Это показатель того, что человек перенес эту инфекцию. Болел он, не болел, это уже вопрос другой. Но у него был контакт с вирусом и был достаточно давно.

Вот этот, второй тест – это отрицательный результат, то есть человек контакта с вирусом не имел, иммуноглобулинов у него не выработалось.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят