Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича

Новости Беларуси. На площади Богушевича изменилась схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На площади Богушевича изменилась схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для удобства автолюбителей организовали перекресток с круговым движением – так же, как и на площади Бангалор. Восстановили и троллейбусное движение. Появились соответствующие знаки и разметка, а также светофоры.
Особых трудностей движения в час пик не наблюдалось. Но перестроиться с одной полосы в другую пока проблематично – на участке по-прежнему ведутся дорожные работы.
Столичная ГАИ дорабатывает схему движения, поэтому пока этот перекресток рекомендуется объезжать.