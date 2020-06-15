Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича

Новости Беларуси. На площади Богушевича изменилась схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для удобства автолюбителей организовали перекресток с круговым движением – так же, как и на площади Бангалор. Восстановили и троллейбусное движение. Появились соответствующие знаки и разметка, а также светофоры.