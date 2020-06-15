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Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

15 июня 2020 17:04
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Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят-1

Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек.

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят-4

Анастасия Бут, корреспондент:
Для тех, кто сдает тест на коронавирус, отдельный вход с улицы. В соседнем кабинете можно сразу произвести оплату. Если заявление не написано, сделать это можно здесь.

Ну что же, приступим непосредственно к самой процедуре.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят-7

Опускаем масочку, открываем широко ротик, говорим А. Терпим. Спасибо! Теперь одеваем масочку до носика, наклоняем голову пониже. Спасибо!

Анастасия Бут:
Честно говоря, процедура – не из приятных.

# Коронавирус # общество # Анастасия Бут # Фотофакт

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