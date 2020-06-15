Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек.
Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска
Анастасия Бут, корреспондент:
Для тех, кто сдает тест на коронавирус, отдельный вход с улицы. В соседнем кабинете можно сразу произвести оплату. Если заявление не написано, сделать это можно здесь.
Ну что же, приступим непосредственно к самой процедуре.
Опускаем масочку, открываем широко ротик, говорим А. Терпим. Спасибо! Теперь одеваем масочку до носика, наклоняем голову пониже. Спасибо!
Анастасия Бут:
Честно говоря, процедура – не из приятных.