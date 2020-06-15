Почему ещё до начала бомбёжки на зданиях в Минске не было крыш и окон

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

25 июня 1941 года, через 3 дня после начала войны, немецкие войска подошли вплотную к городу. С 28 июня Минск в оккупации на 1100 дней. 1100 дней ожидания свободы и бомбардировок. Город на пересечении европейских дорог бомбили с удвоенной силой. Фактически центр Минска стал центром импровизированной дуэли немецких и советских бомбардировщиков.





Война застала Минск за большим ремонтом. В 30-е годы ленинградские архитекторы разработали первый генеральный план реконструкции города. Но перестройку до войны совершить не успели. Соседние здания на площади Победы встретили оккупантов без окон и крыш.