Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска

Новости Беларуси. Сдать тест на коронавирус методом ПЦР с 15 июня можно в Витебской городской центральной поликлинике – каждый будний день с 8 до 12 часов, записавшись заранее по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но есть нюанс.

Мазок возьмут только у тех, кто выезжает за границу. Доказательством считается, например, билет на самолет. Сертификат об отсутствии инфекции у белорусов на сегодня требуют Украина и Египет.

Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:

Некоторые пациенты спрашивают: «Мы поедем в августе. Сдать, допустим, завтра или послезавтра». Конечно, этого делать не надо, потому что требование в ряде стран – в основном, за два дня до пересечения границы. Поэтому на сегодня идут звонки, записываются люди. Им объясняют, когда, в какое время.

При проведении теста, допустим, сегодня проводится забор, на следующий день с 8 часов мы уже выдаем результат.