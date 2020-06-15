Прямой эфир

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска

15 июня 2020 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сдать тест на коронавирус методом ПЦР с 15 июня можно в Витебской городской центральной поликлинике – каждый будний день с 8 до 12 часов, записавшись заранее по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но есть нюанс.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска-1

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска-3

Мазок возьмут только у тех, кто выезжает за границу. Доказательством считается, например, билет на самолет. Сертификат об отсутствии инфекции у белорусов на сегодня требуют Украина и Египет.

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска-6

Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска-8

Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
Некоторые пациенты спрашивают: «Мы поедем в августе. Сдать, допустим, завтра или послезавтра». Конечно, этого делать не надо, потому что требование в ряде стран – в основном, за два дня до пересечения границы. Поэтому на сегодня идут звонки, записываются люди. Им объясняют, когда, в какое время.

При проведении теста, допустим, сегодня проводится забор, на следующий день с 8 часов мы уже выдаем результат.

# Коронавирус # общество # Анастасия Бут # Станислав Титович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?
15 июня 2020 17:10

«Решил сдать, чтобы быть спокойным». Как узнать, что переболел коронавирусом?

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят
15 июня 2020 17:04

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича
15 июня 2020 16:02

Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича