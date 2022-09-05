Решение кадрового резерва и обеспечение жильём. Какие вопросы волнуют молодых специалистов из Пуховичского района?

Новости Беларуси. Решение кадрового резерва, обеспечение жильем и комфортные условия работы – эти и другие темы обсудили на слете молодых специалистов в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С юными кадрами встретился председатель Пуховичского райисполкома Андрей Атрушкевич. В качестве экспертов – руководители предприятий разного профиля.

Встреча из официального формата почти сразу переросла в неформальное общение. Ребята задавали вопросы, касающиеся своего места работы, а также делились впечатлениями о первых трудовых буднях. Отметим, подобные слеты в районе уже стали доброй традицией и проводятся регулярно для поддержки вчерашних студентов.

Елена Русакевич, руководитель народного фольклорного ансамбля «Зарачанка» Блонского сельского дома культуры Пуховичского района:

Мне как специалисту фольклорного коллектива в первую очередь нужны инструменты фольклорные. В первую очередь, мне была нужна дуда. Меня с этим не заставили долго ждать, и довольно быстро она у меня появилась.

Егор Левчик, электрослесарь филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго»:

Наставляют, учат, если что-то спрашиваю, всегда отвечают, всегда готовы пойти вперед, навстречу и чем-то помочь.

Елена Адамейко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома:

Уже у нас состоялись встречи с нашими заместителями председателя райисполкома. Каждый по своей сфере собирал данную категорию молодых людей, где общались тоже. В форме диалога было все для того, чтобы выявить, прощупать, с какими проблемами вообще может столкнуться молодой человек, который прибыл на свое первое рабочее место.