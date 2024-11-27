Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?

Откровенный и доверительный разговор, работа с людьми напрямую и решение проблем по горячим следам – формат, отработанный годами. И это, безусловно, сильная сторона белорусской вертикали власти. Для граждан это возможность быстро решить проблему или задать интересующий вопрос.

А для чиновников любого уровня – это возможность не только держать руку на пульсе региональных проблем, но и отличный источник народных инициатив в законотворчестве. Как повысить эффективность этого взаимодействия, 27 ноября в Минске говорили те, кто постоянно работает с обращениями граждан.

Анастасия Ярощик-Корниенко изучила вопрос.

Сегодня в зале те, кто ежедневно работает с обращениями граждан. Задача – обменяться опытом и «закрыть пробелы», если они есть. Система работы с обращениями граждан выстроена четко. В Беларуси этому уделяется внимание на самом высоком уровне. Возможностей адресовать волнующий вопрос немало. Госорганы, руководители предприятий, организаций проводят прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам, встречи с трудовыми коллективами. Важно качественно и со всей ответственностью подойти к решению озвученного вопроса – без формализма и отписок.