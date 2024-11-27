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Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?

27 ноября 2024 18:55
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Откровенный и доверительный разговор, работа с людьми напрямую и решение проблем по горячим следам – формат, отработанный годами. И это, безусловно, сильная сторона белорусской вертикали власти. Для граждан это возможность быстро решить проблему или задать интересующий вопрос.

А для чиновников любого уровня – это возможность не только держать руку на пульсе региональных проблем, но и отличный источник народных инициатив в законотворчестве. Как повысить эффективность этого взаимодействия, 27 ноября в Минске говорили те, кто постоянно работает с обращениями граждан.

Анастасия Ярощик-Корниенко изучила вопрос.

Сегодня в зале те, кто ежедневно работает с обращениями граждан. Задача – обменяться опытом и «закрыть пробелы», если они есть. Система работы с обращениями граждан выстроена четко. В Беларуси этому уделяется внимание на самом высоком уровне. Возможностей адресовать волнующий вопрос немало. Госорганы, руководители предприятий, организаций проводят прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам, встречи с трудовыми коллективами. Важно качественно и со всей ответственностью подойти к решению озвученного вопроса – без формализма и отписок.

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?-2

Татьяна Шевцова, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета:
Бывают такие обращения, которые к нам поступают впервые именно из вышестоящих органов. Конечно, мы хотели бы, чтобы люди в первую очередь обращались к нам в исполкомы базового и первичного уровня. В этом году мы наблюдаем рост числа обращений, связанных не с капитальным ремонтом жилого фонда, а именно с благоустройством дворовых территорий, ремонтом улично-дорожной сети в населенных пунктах.

Подробности в сюжете.

Не только слушать, но и слышать, что волнует население и помогать в решении сложных житейских вопросов. Работа с обращениями граждан – важное направление деятельности всех ветвей власти.

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?-4

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Комитета государственного контроля Беларуси:
В своей деятельности комитет использует различные формы работы. Это и встреча с населением, и приемы граждан. Горячие линии у нас сейчас очень популярны. Тематические горячие линии, когда мы задаем заранее тематику. Например, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам работы сотовых операторов, медицинского и социального обслуживания. И, исходя из накопленной информации, либо принимаются меры, либо вырабатываются даже на уровне правительства какие-то нормативные документы, способствующие облегчению всем нам, прежде всего, взаимодействия с различными структурами и, естественно, получение результата положительного в нашей работе.

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?-6

Чтобы решение вопросов было быстрым и качественным, в деле и цифровой ресурс – единая информационная система учета и обработки обращений граждан. Заявителям не надо искать сайты государственных органов. Это единая форма подачи обращений и возможность мониторить историю рассмотрения заявления.

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?-8

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Она была создана с целью того, чтобы этот инструмент взаимодействия с гражданами сделать максимально точным и эффективным. И надо сказать, что мы его эксплуатируем два года. И отклик граждан самый позитивный.

# Прием граждан # Государственная политика # Анастасия Ярощик-Корниенко # Анна Рябова # Галина Еремцова # Татьяна Шевцова

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