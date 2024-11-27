Азарёнок: и все лидеры идут к Батьке за советом как к мудрому и мощному лидеру!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не стало друга, коллеги, бойца, автора, государственника. Дмитрий Крят ушел в другой мир, но и там он напишет мощную статью про Батьку и метким пером осечет тех, кому не по нраву Беларусь наша. Главный редактор – тот, что создал и мир, и звезды – даст резолюцию. Именно это я всегда имел ввиду. Дмитрий Крят, спасибо за труд и вдохновение! Пойдем в бой – подавай патроны. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Батька в Исламабаде. Столице Пакистана. В свое время это была огромная американская база, где натовские черные и белобрысые офицеры и генералы учились убивать, резать нас – шурави. Сейчас ситуация изменилась. И весь мир вопиет: вернитесь, шурави!

Григорий Азаренок:

А ведь мы идем в регион, где кровь льется непрерывно. Ненасытные английские государства-пираты там грабили и убивали, убивали и грабили. А потом по линейке – по людям, по народам – границы нарезали. А теперь там болит, и неоколонизаторы продолжают сыпать соль и перец по живым ранам. Мы действуем по-другому. Единство – возвестил оракул наших дней –

Быть может спаяно железом лишь и кровью.

А мы попробуем любовью –

И там посмотрим, что прочней. Дружить не вместо, а вместе. И за одним столом, во главе которого Батька, и индусы, и пакистанцы, и китайцы, и арабы-сунниты, и арабы-шииты, и курды. Все произносят прекрасные слова в честь Александра Лукашенко. Ведь враг-то у всех один. Лукашенко: в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины.

Григорий Азаренок:

И все лидеры идут к Батьке за советом, идут как к мудрому, мощному лидеру. О чем говорить с евроболванчиками? Ты ткнешь ему в голову, он закрутится и споет невнятную песенку про демократию, после чего только и хочется сломать ему шарманку. Александр Лукашенко – это история борьбы и побед, это источник силы. И страны с многомиллиардным населением слушают его слово!

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:

Александр Григорьевич – это личность исторического масштаба. То, что он сохранил страну, сохранил народ, сохранил Беларусь независимую – это колоссальная заслуга, конечно, огромного количества людей, патриотов. Но среди этих заслуг наиболее яркой является заслуга как раз лидера страны, который принимал все самые важные решения. Хотя это всегда было непросто. Было огромное количество угроз, всегда было давление с разных сторон, с Запада. Тем не менее свою историческую роль Александр Григорьевич выполняет. И будущие поколения скажут ему за это спасибо, он прокладывает историческую колею.