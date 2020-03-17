Репортёр ТАСС раскрыл секрет удачного кадра в годы войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Чтобы знали и помнили о всех ракурсах войны, сотни фотокорреспондентов, заботясь о мировой, вычеркивали главы из своих историй, гибли за события, гибли за кадры, вставляя собственные жизни в общий план.

Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:

Это я уцелел, а сколько погибло журналистского брата тогда же, в первые годы войны. Журналисты лезли вперёд, по неопытности, конечно, скорей бы что-то узнать, что-то передать. И вот за этим скорее-скорее журналисты лезли в самую гущу. Многие погибли из-за этого. Потом уже научились и прятаться, и обходить, и главное – коллективно действовать. Кто-то отвлекает, а ты своё дело делаешь. Война... «Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке

Увидеть, забыть о смертельной опасности и в полный рост ради одного снимка бросаться в автоматный вихрь. Но даже сфотографировать улыбку смерти было меньше, чем полдела. Репортеру ещё нужно было добраться до полевой лаборатории, а после – по кадрам расписать пленку и отправить в Москву в фотохронику ТАСС.

Александр Дитлов:

Проявлять очень сложно на фронте, потому что всё-таки лаборатория не ждет нигде человека. Это надо как-то приспосабливать помещение, находить темные комнаты, и всё это быстро.