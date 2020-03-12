«Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Уже мало кто вспомнит, что когда верили и надеялись, хроника Красной площади была ещё чёрно-белой. И сразу после солдатских шагов по брусчатке в бой вступил ещё один фронт.

Сотни кино- и фоторепортёров тоже не уходили с передовой, тоже воевали.

Александр Дитлов, военный корреспондент фотохроники ТАСС:

Дорогая моя, это было очень давно, и об этом не то что трудно, а скорее не хочется особенно вспоминать. И днём, и ночью, всё время кажется, что бой идет. «Нас в школе учили, что это какие-то змеи, какие-то черти, эти фашисты». Дети впервые увидели немцев. Их реакция

Александр Дитлов о той войне до сих пор рассказывает в настоящем времени. Ведь все годы Великой Отечественной ему позировала смерть. Александр Дитлов:

Во время боя так снимается, чтобы уцелеть самому. Чтобы снимки получились и сам жив остался.

Пожилая женщина на крыльце разрушенного дома, кажется, не заметила фронтового фотографа. Истощенная до предела, она даже не могла говорить.

Дитлов буквально летит за врачом. Поздно. В объективе отразились последние минуты жизни. Она дождалась освобождения своего города.