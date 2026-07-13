В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда

В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг. Уже действует постановление Минтруда – оно упрощает оформление и расширяет доступность помощи для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сокращен пакет документов. Для дневного пребывания в социальном пансионате больше не нужна выписка из меддокументов – достаточно справки о состоянии здоровья или заключения комиссии.