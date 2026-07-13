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В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда

13 июля 2026 06:47
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В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг. Уже действует постановление Минтруда – оно упрощает оформление и расширяет доступность помощи для граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, сокращен пакет документов. Для дневного пребывания в социальном пансионате больше не нужна выписка из меддокументов – достаточно справки о состоянии здоровья или заключения комиссии.

В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда-2

Для социально-реабилитационных услуг и персонального ассистента гражданам больше не требуется предоставлять индивидуальную программу реабилитации – сведения будут поступать в центры напрямую. Расширена доступность стационарных и полустационарных услуг: принимать людей смогут вне зависимости от регистрации. При необходимости граждан направят в другой центр внутри области или Минска. 

Установлен минимальный возраст для курса социальной реабилитации – четыре года. Его можно проходить дважды в год, общей продолжительностью до 30 дней. Расширен и перечень дистанционных услуг: обучение уходу за нетрудоспособными, переводчик жестового языка. 

В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг – постановление Минтруда-4

Изменения затрагивают и положения о социальных пансионатах и центрах реабилитации – нормы приведены в соответствие с законодательством о защите персональных данных. В Министерстве подчеркивают: обновленный порядок делает социальные услуги доступнее и усиливает поддержку граждан.

# Государственная социальная политика

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