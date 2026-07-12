Витебск в ожидании праздника! Заглянули за кулисы подготовки к «Славянскому базару»

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Звездная составляющая фестиваля – особый момент. Традиционно Витебск собирает целое созвездие имен. Их готовы принимать лучшие гостиницы города. Но есть один нюанс – райдеры. Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У любой звезды класса А всегда в райдере написано «гостиница не менее пяти звезд». Но в наши трехзвездочные гостиницы они приезжают, потому что они приезжают за атмосферой, они приезжают за этими витебскими эмоциями. И поверьте, это очень непростой, но решаемый вопрос.

Пример – отель «Эридан». Здесь поселятся главный режиссер фестиваля, ведущий, художник Никас Сафронов и актер Владимир Гостюхин. В 2026 году отель, как и фестиваль, празднуют 35-летие. А подготовку к «Славянскому базару» здесь начинают сразу после завершающих аккордов предыдущего. За год обновили больше половины номеров, полностью переделали ресторан. А в фестивальные дни здесь готовят особый сюрприз. Регистрация, внесение в реестр – как изменится работа ветклиник в Беларуси.

Александр Ходосов, генеральный директор отеля:

Та статистика, которая ведет, показывает, что именно в эти 10 дней мы будем принимать 150-тысячного гостя. Пока я не могу сказать, кто это будет, но это будет такой сюрприз и для нас. Потому что это очень знаковая, большая цифра, и, надеюсь, для того гостя, который получит этот сертификат. Потому что он дает возможность бессменного проживания в гостинице бесплатно.