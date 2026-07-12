Витебск в ожидании праздника! Заглянули за кулисы подготовки к «Славянскому базару»

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Звездная составляющая фестиваля – особый момент. Традиционно Витебск собирает целое созвездие имен. Их готовы принимать лучшие гостиницы города. Но есть один нюанс – райдеры.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
У любой звезды класса А всегда в райдере написано «гостиница не менее пяти звезд». Но в наши трехзвездочные гостиницы они приезжают, потому что они приезжают за атмосферой, они приезжают за этими витебскими эмоциями. И поверьте, это очень непростой, но решаемый вопрос.
Пример – отель «Эридан». Здесь поселятся главный режиссер фестиваля, ведущий, художник Никас Сафронов и актер Владимир Гостюхин. В 2026 году отель, как и фестиваль, празднуют 35-летие. А подготовку к «Славянскому базару» здесь начинают сразу после завершающих аккордов предыдущего. За год обновили больше половины номеров, полностью переделали ресторан. А в фестивальные дни здесь готовят особый сюрприз.
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Александр Ходосов, генеральный директор отеля:
Та статистика, которая ведет, показывает, что именно в эти 10 дней мы будем принимать 150-тысячного гостя. Пока я не могу сказать, кто это будет, но это будет такой сюрприз и для нас. Потому что это очень знаковая, большая цифра, и, надеюсь, для того гостя, который получит этот сертификат. Потому что он дает возможность бессменного проживания в гостинице бесплатно.
Но не все гости выбирают город. Кто-то сознательно уезжает за черту. За тишиной, за воздухом, за возможностью выдохнуть после фестивальной суеты. Эта усадьба находится в 17 километрах от Витебска, на берегу озера Долгое. Вместимость – 31 человек. Казалось бы, капля в море до фестиваля, где сотни тысяч гостей. Но спрос устойчивый, и номера здесь начинают бронировать с января, за полгода до «Славянского базара». Стоимость – в среднем 60 рублей с человека.
Где еще можно остановится в Витебске – смотрите в видео.