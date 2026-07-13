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Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности

13 июля 2026 06:27
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем государственности. 

Президент отметил, что славянские народы Беларуси и Черногории объединяют такие национальные черты, как трудолюбие, гостеприимство, дружелюбие и преданность родной земле.

Лукашенко поздравил народ Черногории с Днем государственности-2

«Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы с опорой на свою самобытную культуру и духовные ценности, экономические и гуманитарные связи сумеют переступить через искусственно-созданные преграды и продолжат плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса», – говорится в поздравлении.

# Черногория # Александр Лукашенко

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