За 3 дня столичная ГАИ пресекла 180 нарушений правил дорожного движения с участием мотоциклистов

Новости Беларуси. В столице проходит рейд ГАИ, направленный на профилактику ДТП с участием мотоциклистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только за три дня столичная Госавтоинспекция пресекла 180 нарушений правил дорожного движения с участием такого транспорта. Применяется гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебных мотоциклов. В основном несчастные случаи с байкерами происходят из-за управления транспортом в нетрезвом виде, нарушения правил скоростного режима и обгона, а также лицами без прав.

Валентин Щеглов, старший инспектор ОГАИ Фрунзенского РУВД:

Если водители собираются двигаться куда-то далеко, обычно это происходит в выходные дни и перед выходными днями (в пятницу), надо быть очень внимательными, так как сейчас жарко. С собой брать побольше питья, воды. Быть предельно внимательными.

За летний период только во Фрунзенском районе произошло 50 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. Не обошлось и без погибших – жертвами таких аварий стали три человека, а 51 – получили травмы.