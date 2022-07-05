Прямой эфир

Обработано свыше 650 гектаров. Вот как в Минской области борются с борщевиком

05 июля 2022 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области от борщевика уже обработано свыше 650 гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 98 % от общей площади. Основные очаги распространения – в Логойском, Минском и Воложинском районах.

Обработано свыше 650 гектаров. Вот как в Минской области борются с борщевиком-1

Профилактические меры по уничтожению растения ведутся и в Копыльском районе. Только на территории Потейковского сельисполкома зафиксировано три очага. Борщевик опасен тем, что при попадании на кожу человека вызывает серьезные ожоги, поэтому рекомендуется избегать с ним прямых контактов, особенно в солнечную погоду и во время обильной росы.

«Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться, читайте здесь.

Обработано свыше 650 гектаров. Вот как в Минской области борются с борщевиком-4

Сергей Цвирко, председатель Потейковского сельисполкома:
Используем химический способ борьбы. Сразу разные пробовали гербициды. Семь соток сплошного было произрастания, полностью все обработали. Приобрели профессиональный аппарат STIHL, который работает на двигателе. Чтобы облегчить труд работникам, хозяйство выделяет специально обученного человека, который умеет пользоваться этим нашим аппаратом. Выдается ему специальная защитная амуниция.

Обработано свыше 650 гектаров. Вот как в Минской области борются с борщевиком-7

Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет, поэтому специалисты регулярно выезжают для осмотра территорий и своевременно их обрабатывают.

«Берем грунт на пробу». Как можно определить зараженность почвы семенами борщевика? Читайте здесь.

# Растения и цветы # общество # Сергей Цвирко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 июля родились 25 детей в Минске. Их мам поздравила администрация города
05 июля 2022 14:43

3 июля родились 25 детей в Минске. Их мам поздравила администрация города

Артём Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы»
05 июля 2022 14:37

Артём Цуран: «Все условия в городе, чтобы содержать семью и рожать детей, созданы»

Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?
05 июля 2022 14:25

Ездит на работу в телеге. Как живёт техник-осеменатор, получивший госнаграду?