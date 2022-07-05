Обработано свыше 650 гектаров. Вот как в Минской области борются с борщевиком

Новости Беларуси. В Минской области от борщевика уже обработано свыше 650 гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 98 % от общей площади. Основные очаги распространения – в Логойском, Минском и Воложинском районах.

Профилактические меры по уничтожению растения ведутся и в Копыльском районе. Только на территории Потейковского сельисполкома зафиксировано три очага. Борщевик опасен тем, что при попадании на кожу человека вызывает серьезные ожоги, поэтому рекомендуется избегать с ним прямых контактов, особенно в солнечную погоду и во время обильной росы. «Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться, читайте здесь.

Сергей Цвирко, председатель Потейковского сельисполкома:

Используем химический способ борьбы. Сразу разные пробовали гербициды. Семь соток сплошного было произрастания, полностью все обработали. Приобрели профессиональный аппарат STIHL, который работает на двигателе. Чтобы облегчить труд работникам, хозяйство выделяет специально обученного человека, который умеет пользоваться этим нашим аппаратом. Выдается ему специальная защитная амуниция.