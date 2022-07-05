Рейды, беседы и тематические площадки. Как спасатели совместно с БРСМ патрулируют берега Минского района?

Новости Беларуси. Спасатели Минского района ведут активную работу с населением на акваториях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, работники Минского областного управления МЧС отправились в рейд по пляжам и поговорили с отдыхающими на Петровичском водохранилище, что в Смолевичском районе. В формате игры проверили правила безопасного поведения на пляже. Были организованы тематические площадки. Можно было познакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой и посидеть в кабине автомобиля, примерить на себя боевую форму спасателей. Особый восторг у отдыхающих вызвала водная феерия. Все участники мероприятия в подарок получили красочные брошюры, раскраски и пазлы с полезными советами.

Подключились к профилактике и школьники. Так, ОСВОД совместно с молодежным отрядом охраны правопорядка БРСМ патрулируют берега Вилейского водохранилища.

Молодые люди участвуют в рейдовых мероприятиях по предупреждению гибели людей. Перед заступлением на пост для ребят спасатели провели мастер-классы. Напомнили правила по оказанию первой медицинской помощи, использованию инвентаря для спасения людей, раздали наглядные листовки.

Елена Гракович, председатель Вилейской организации ОСВОД:

Предупреждаем молодежь особенно, которая заплывает за буйки. Молодежь, которая катается на матрасах. Матрас не является плавстредством. Подъезжаем к рыбакам, беседуем. Наблюдаем такую картину, чтобы рыбаки не выпивали спиртные напитки и находились в спасательных жилетах. Также по пляжу проходим с молодежью, смотрим, чтобы несовершеннолетние одни не были без присмотра родителей.



София Ставская, первый секретарь Вилейского районного комитета БРСМ:

В Вилейском районе 5 молодежных отрядов охраны правопорядка, где ребята каждый занимается своей спецификой, своей направленностью в деятельности. И для бойцов МОП, для нашего актива БРСМ мы проводим различные профилактические акции, мероприятия.