Александр Лукашенко: сумеет Международная федерация хоккея устоять против давления – мы проведём чемпионат мира

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах приехать в Минск и обсудить важное с белорусским лидером Рене Фазель сообщал ранее. Разговор во Дворце Независимости начался с самой актуальной темы для всего мира – борьбы с пандемией. Известно, что и Александр Лукашенко, и Рене Фазель переболели коронавирусом. Приезд Рене Фазеля в Минск – это и возможность с глазу на глаз подробно обсудить ситуацию с чемпионатом мира по хоккею. Напомним, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время громче звучат политические заявления с требованием забрать у Беларуси право на проведение мирового ледового первенства. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого давно готова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу тебя заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Думаю, что нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей, но меня для этого и избрали. И я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность своих людей и своего государства. Ну, может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения.