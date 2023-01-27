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Профсоюзы зафиксировали единичные проблемы в работе торговли в январе

27 января 2023 13:56
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Новости Беларуси. Единичные проблемы в работе торговли выявили профсоюзы в январе. Сегодня, 27 января, в ФПБ подвели итоги мониторинга цен и ассортимента, проведенного в конце месяца в 264 магазинах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы зафиксировали единичные проблемы в работе торговли в январе-1

По сравнению с декабрем зафиксировано только подорожание отдельных видов овощей, но это, как правило, связано с сезонностью. Кроме того, в пределах 2 % выросли в цене мука, сметана и твердый сыр. Практически на том же уровне осталась стоимость творога, хлеба, сахара, колбасы, курицы, масла и яиц. Несколько дешевле стали крупы.

Профсоюзы зафиксировали единичные проблемы в работе торговли в январе-4

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Что приятно, мы сравнивали не месяц к месяцу, а посмотрели еще год к году, аналогичный период прошлого года. По сравнению с ним на овощи – порядка 20, 25, 30 % дешевле, если брать аналогичный месяц. То есть мы видим, что ситуация стабильна, даже за этот промежуток времени улучшилась. Фиксируется, что ненамного может подорожать какой-то продукт, в пределах процента, что допустимо. Потому что на него не ограничены четко рамки, что он вообще не должен дорожать. Есть такие продукты, которые начали дешеветь. Это крупы, которые год назад шли значительно в рост.

Профсоюзы зафиксировали единичные проблемы в работе торговли в январе-7

По вопросам стоимости и наличия товаров в магазинах можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов. Обращения ежедневно по будням принимают как в Минске, так и в регионах.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Елена Манкевич # Фотофакт

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