Профсоюзы зафиксировали единичные проблемы в работе торговли в январе

По сравнению с декабрем зафиксировано только подорожание отдельных видов овощей, но это, как правило, связано с сезонностью. Кроме того, в пределах 2 % выросли в цене мука, сметана и твердый сыр. Практически на том же уровне осталась стоимость творога, хлеба, сахара, колбасы, курицы, масла и яиц. Несколько дешевле стали крупы.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Что приятно, мы сравнивали не месяц к месяцу, а посмотрели еще год к году, аналогичный период прошлого года. По сравнению с ним на овощи – порядка 20, 25, 30 % дешевле, если брать аналогичный месяц. То есть мы видим, что ситуация стабильна, даже за этот промежуток времени улучшилась. Фиксируется, что ненамного может подорожать какой-то продукт, в пределах процента, что допустимо. Потому что на него не ограничены четко рамки, что он вообще не должен дорожать. Есть такие продукты, которые начали дешеветь. Это крупы, которые год назад шли значительно в рост.