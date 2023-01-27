Минская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут». Какие мероприятия прошли в Слуцке?

Новости Беларуси. Минская область приняла эстафету патриотического проекта «Зимний маршрут», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Торжественное открытие состоялось в Слуцке и началось с митинга и возложения цветов к памятному знаку воинам-освободителям. После бойцы отряда «Натхненне» провели насыщенный день в Подлесской средней школе: здесь студенты устроили для ребят мастер-класс по рисованию, военно-патриотическую викторину и интеллектуальную игру на экологическую тематику. Впереди еще больше мероприятий.

Максим Галимов, волонтер отряда БРСМ «Натхненне»:

Благодаря студенческим отрядам я приобрел те качества, которых мне не хватало. Я посоветовал бы любому человеку, студенту пойти в такое движение, потому что оно захватывает.

Виктория Задёра, первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ:

У ребят, помимо первой половины дня, когда они работают в школах сельских, есть еще своя вечерняя насыщенная программа. Поэтому, как мне кажется, ребята здесь не отдыхают, а наоборот – работают в поте лица.

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

«Зимний маршрут» – это как раз яркий пример того, как молодые ребята на уровне равного обучают равного, рассказывают о важности и значимости сохранения исторической правды. Для нас очень важно, что к этому проекту в этом году впервые присоединились наши коллеги из Российской Федерации, российские студенческие отряды. Как раз они здесь, на Случчине. Продвигаясь по маршруту, бойцы отряда выполняют намеченные планы. Помогут ветеранам, инвалидам и пожилым. Благоустроят и воинские захоронения. Запланирован ряд концертных и спортивных программ.