Ремонтные работы на пригласительной площадке станции метро «Фрунзенская» завершены

Новости Беларуси. Здесь поменяли плитку, которая со временем просела и пришла в непригодный вид, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чаще всего повреждения происходят при уборке улиц коммунальной техникой. Этот выход был закрыт с 3 октября.