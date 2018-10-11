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Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости

11 октября 2018 21:51
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Новости Беларуси. Два изолированных помещения на улицах Козлова и Кузьмы Чорного купили за 60 и 42 тысячи рублей соответственно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости-1

Открытые торги вызвали небывалый ажиотаж. В аукционе участвовали 22 покупателя. Такие помещения с небольшой площадью и возможностью использовать их для сферы услуг сейчас крайне востребованы среди предпринимателей и ремесленников.

Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости-4

Светлана Нагурнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Перед нами стоит цель: развитие предпринимательства, развитие Минска и создание дополнительных рабочих мест. Поэтому мы всегда предусматриваем одно из условий – это создание новых рабочих мест. То есть продается не просто недвижимость, а недвижимость с определенным обременением в виде социальных функций. В данном случае это создание одного рабочего места.

Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости-7

В 2018 году Государственный комитет по имуществу реализовал 15 изолированных помещений. Еще 11 продадут до конца года. Информацию о предстоящих аукционах можно найти на сайте Мингорисполкома.

# Недвижимость в Минске # общество # Светлана Нагурнова # Фотофакт

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