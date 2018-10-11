Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа

Новости Беларуси. Новая экологическая тропа появилась в заказнике «Соколиное» в Мачулищах. Ее открытие приурочено к осенним дням наблюдения за птицами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В настоящее время парк стал более удобным не только для его обитателей, но и для всех, кто приходил в гости. Территорию благоустроили – установили беседки и скамейки. Кроме того, по периметру маршрута появились смотровые площадки и тематические стенды.

Максим Рыльков, менеджер проектов Центра экологического воспитания и развития:

В достаточно доступной и наглядной форме рассказать о том, что же здесь: какие виды животных здесь обитают, какие экосистемы представлены. У нас также есть тематические стенды, посвященные экологической культуре в заказнике. Которые рассказывают людям о том, как правильно себя, скажем так, вести на этой природной территории.

Для людей это было очень важно, чтобы можно было, прогуливаясь и дыша прекрасным сосновым воздухом чистым, в то же время и отдохнуть.