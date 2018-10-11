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Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа

11 октября 2018 21:31
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Новости Беларуси. Новая экологическая тропа появилась в заказнике «Соколиное» в Мачулищах. Ее открытие приурочено к осенним дням наблюдения за птицами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа-1

В настоящее время парк стал более удобным не только для его обитателей, но и для всех, кто приходил в гости. Территорию благоустроили – установили беседки и скамейки. Кроме того, по периметру маршрута появились смотровые площадки и тематические стенды.

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа-4

Максим Рыльков, менеджер проектов Центра экологического воспитания и развития:
В достаточно доступной и наглядной форме рассказать о том, что же здесь: какие виды животных здесь обитают, какие экосистемы представлены. У нас также есть тематические стенды, посвященные экологической культуре в заказнике. Которые рассказывают людям о том, как правильно себя, скажем так, вести на этой природной территории.

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа-7

Для людей это было очень важно, чтобы можно было, прогуливаясь и дыша прекрасным сосновым воздухом чистым, в то же время и отдохнуть.

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа-10

Местные экологи уверены: открытие экотропинки значительно сблизит людей с природой. Заказник в Мачулищах – уникальное место. Соколы живут здесь как в дикой природе. В отличие от многих своих собратьев, которые часто селятся вблизи человека, здешние птицы продолжают вить гнезда на деревьях. Кстати, это единственная популяция соколов в Беларуси.

# Экология # общество # Максим Рыльков # Фотофакт

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