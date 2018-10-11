Прямой эфир

Ко Дню матери «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку

11 октября 2018 22:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская почта организовала акцию ко Дню матери. Отправить красочную открытку с теплыми словами можно бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко Дню матери «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку-1

Подобные бонусы почта проводит накануне практически всех праздников. День матери также в списке самых важных. Нередко близких людей разделяют километры, а такое поздравление порадует и согреет сердце.

Ко Дню матери «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку-4

В рамках акции сотрудники «Белпочты» по всей стране напомнили клиентам также о правилах отправки корреспонденции и предложили оформить подписку на газеты и журналы в подарок своим любимым женщинам.

Ко Дню матери «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку-7

Елена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Также приглашаем принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость». Каждый желающий может оформить подписку на газеты в адрес ребят, которые воспитываются в детских домах и интернатах. Например, здесь у нас в круглом зале почтамта установлено символическое дерево добра, на котором размещены яблоки с именами и возрастом детей.

# Благотворительная акция # общество # Елена Орлова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости
11 октября 2018 21:51

Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа
11 октября 2018 21:31

Посмотреть единственную популяцию соколов в Беларуси: в Мачулищах открылась экотропа

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово
11 октября 2018 21:08

Как готовить рыбу на соломе в печи? Старинный рецепт сохранился в деревне Спорово