Ремесленная деятельность: как подтвердить статус и сколько составит сбор? Новшества указа Президента

Четко определить статус ремесленника, в отличие от предпринимателя или самозанятого, как раз и призван Указ Президента о ремесленной деятельности № 328, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На этой неделе правительство опубликовало перечень видов занятий для ремесленников.

Пять укрупненных пунктов. Бондарство, изготовление различных изделий в традиционных техниках: от печных изразцов до национального костюма, изготовление пряжи, кузнечное дело, художественная обработка и роспись. Для этих мастеров ремесленный сбор составит 6,5 рубля в год. Но есть три условия: обязан работать без нанимателя, без привлечения наемных работников, а главное, без использования промышленной техники: только ручной труд и инструменты. Подтвердить статус ремесленника можно в специальных комиссиях при исполнительных комитетах. Каждый случай требует индивидуального подхода, ведь национальный колорит всех местностей и глубинок одним указом предусмотреть просто невозможно.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Наши комиссии созданы в каждом районном исполнительном комитете и Гродненском городском. В состав комиссии вошли специалисты управления по труду, идеологии, комитетов экономики, управлений экономики, культуры. То есть самые разные представители районных исполнительных комитетов для того, чтобы всесторонне с изучением всех нюансов, особенностей, деталей подходить индивидуально. В перечень Совмина не попали, например, изготовление свадебных аксессуаров, свечей и мыла. Вести и дальше эту деятельность никто не запрещает, но только в новом статусе.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Сегодня у нас, по подсчетам, чуть больше 22 тысяч ремесленников, которые работали по старым условиям, перейдут, как они выберут, конечно, в разряд самозанятых или индивидуальных предпринимателей, если соответствующий вид деятельности позволит. По прогнозам, большинство мастеров все же выберут вариант вести самостоятельную профессиональную деятельность с уплатой налогов в удобном для себя формате. А вот кто автоматически попадает в категорию ремесленников, так это люди со статусом «народный мастер», члены союза мастеров народного творчества и некоторые служащие в должности «мастер народных промыслов». Их труд уже признан искусством.

Например, витебская майолика – уникальное явление, о котором прежде было мало известно. Людмила Ковальчук – единственный народный мастер в Беларуси, который возрождает традиции этой разновидности изделий из глины, покрытых разноцветной глазурью. Именно такие изразцы достали из недр земли археологи во время раскопок Нижнего замка в Витебске. По ним и множеству изученных книг Людмила восстановила облик типичной для XVI-XVII веков белорусской керамики и изготовила декор для большого камина. Работа заняла порядка трех лет. Каждую деталь необходимо было вылепить, обжечь, покрыть глазурью, расписать и снова обжечь. Этот шедевр позволил ей выиграть президентский грант на поддержку и развитие традиционного для северного региона искусства. Подробности в видео.

Ремесленники могут брать учеников. В указе подробно описаны условия такого обучения, но важно: на безвозмездной основе, ведь иначе ремесленный сбор в 6,5 рубля не оправдан. Однако стоит подчеркнуть важное новшество указа – с 1 октября мастера обязаны делать страховые взносы в Фонд социальной защиты населения, раньше это было по желанию. Цифры озвучили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога.