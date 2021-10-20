Ректор витебского вуза: «Женщина состоялась та, которая понимает, что её основное назначение – это творить мир»

Новости Беларуси. О мотивации для студентов и современных подходах в образовании. Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER Женщина» – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году один из ведущих вузов страны отмечает 110-летие. Валентина Васильевна стала первой в истории вуза женщиной-руководителем. С ее подачи в ВГУ появилось университетское телевидение и началась подготовка IT-медиков. Как ректор успевает не только заниматься наукой и преподавать, но и ездить в турслеты со студентами? «Студенты – самые главные люди в университете»

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Мое согласование главой государства состоялось 30 января 2020 года – в день рождения моего папы. Это, наверное, было вдвойне знаковым событием и приятным подарком для моих родителей. Одновременно с подарком, конечно, мы все понимали, что это большая ответственность. Потому что университет, наш Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова – большая организация. Предстоит огромная работа. Но я не была новичком для этого коллектива, поэтому одновременно с понятием приобретения груза ответственности мне был понятен путь развития. Потому что во многом за предыдущие годы я принимала непосредственное участие в формировании стратегии для университета. Коллектив был для меня понятен, для меня было очень важно, что за время работы в ректорате люди меня приняли. И было очень отрадно, что сложились очень теплые взаимоотношения со студентами. А ведь студенты – самые главные люди в университете. Поэтому, конечно, было чувство волнения, радости, чувство предстоящей работы и груз ответственности – вот такой микс.

«Как папа, мне быть не хотелось, потому что папа у меня технарь» Валентина Богатырева:

В детстве мне хотелось быть и преподавателем литературы, потому что у меня был замечательный педагог по русской литературе. Мне хотелось быть экономистом, потому что у меня мама работает в этой сфере. Как папа, мне быть не хотелось, потому что папа у меня технарь. В целом, могу сказать, почему волей судьбы. Потому что, когда я была студенткой Полоцкого государственного университета, на последнем курсе меня пригласили для разговора о том, что, может быть, остаться в университете. И тогда было принято решение, что, конечно, да. Я понимала четко, что работа ректора – это, конечно же, хозяйственная деятельность, это финансовая деятельность. Но для меня было очень важно, чтобы эта работа приносила бы пользу для людей. Просто как для людей, для социума и прежде всего для наших студентов.

«Я исключительно всегда искренне радуюсь достижениям наших детей» Валентина Богатырева:

Для студента ректор – это, как правило, кто-то недосягаемый. Мне хотелось сломать этот стереотип. Как бы это ни звучало, насколько это ни было бы каким-то пафосным и несоответствующим столь высокому положению в обществе, как ректор, но я считаю, что прежде всего это человек, который способен жить мыслями коллектива. И, наверное, быть прежде всего таким знаковым человеком для студенчества. А знаковый человек – это тот, который может поучаствовать в судьбе, воспринять чужую ситуацию. И самое главное – вместе радоваться. Я исключительно всегда искренне радуюсь достижениям наших детей. «Фундамент нашего университета – это учительская профессия, и мы его будем развивать» Валентина Богатырева:

Мир будет развиваться, но всегда останется тот, кого будут слушать, внимать. И последние годы нам показали, насколько сложна профессия учителя. Родители на себе ощутили, общаясь со своим ребенком и пытаясь ему разъяснить какие-то вещи из школьной программы и так далее, в период ковидный, когда перешли на онлайн. И очень многие поняли лично, что такое быть учителем, насколько это сложно, кто такой выпускник. Если говорить о педагоге, это прежде всего человек, который понимает, что он несет ответственность за будущее своей страны. Скажете, пафосно? Нет. Учитель – это человек, который рассмотрит в аудитории личность, который не будет бояться тех, кто задает вопросы, а будет поощрять таких детей.

Валентина Богатырева:

Потому что из любознательных, ищущих вырастают те, кто потом способен растить таких же, своим личным примером показывать, что значит уважать, ценить, оберегать. И я сейчас говорю не только об опыте семьи. Я говорю об опыте города, региона, государства, мира. Поэтому фундамент нашего университета – это учительская профессия, и мы его будем развивать. Я вижу в этом главную задачу. И наши выпускники – и педагогических профильных специальностей, и непедагогических профилей – прежде всего должны быть людьми, способными сделать все то, о чем я говорила: ценить, уважать и прирастать лучше. Все наши площадки – туристические слеты, и болота, и какие-то стадионы, и наш актовый зал, когда мы смотрим фильмы, обсуждаем, и наши субботники совместные – это возможность с ними дружить и общаться вне аудитории. Так, чтобы они почувствовали, что то, о чем мы с ними говорим, и в аудитории в том числе, это правда. Для меня это тоже большая радость – общаться с ребятами. И я благодарна им за те моменты удовольствия, которые они доставляют своим общением со мной. Что отличает всех белорусок – мы хотим мира