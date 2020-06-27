«Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці»

Сергей Ходин, заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета БГУ:

Сапраўды, наша гісторыя такая паслядоўная і кожны этап нашай гісторыі для нас каштоўны. У тым ліку гісторыя нашай дзяржаўнасці. Вось мы гаварылі аб тых супярэчнасцях, якія адбываліся ў савецкі перыяд.

І можа быць, у звычайнага чытача ці слухача можа здацца, што там было вельмі шмат складанасцей у гэты савецкі перыяд, і ён па гэтай прычыне не можа быць ацэнены як такі пазітыўны этап развіцця нашай дзяржаўнасці. Гэта не так. Гэта, увогуле, зусім не так. Каб не савецкі перыяд, мы б не мелі гэтыя межы, яны б не былі замацаваны. Гэта, па сутнасці, важнейшы этап станаўлення нашай дзяржаўнасці.