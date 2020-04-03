Ректор БГУ высказался о дистанционном обучении

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Сейчас весь мир окутан пандемией коронавируса. Компании отправляют своих работников работать на дом, ВУЗы закрывают и переводят студентов на дистанционное обучение, страны вводят карантины и закрывают границы. Беларусь – скорее, исключение. И Белгосуниверситет, в том числе. Вы попросили студентов и отодвинули лекции туда, чуть подальше. Сейчас практика дистанционного обучения у вас существует или нет? И я знаю, что университет и Вы лично и до этого большое внимание уделяли дистанционному обучению. Как это будет работать?

Андрей Король, ректор БГУ:

Спасибо большое за такой одновременно и глобальный, и очень локальный вопрос. Дело в том, что дистанционное обучение – это тот вид обучения, который имеет явно свои выраженные преимущества – целый букет преимуществ, даже в сравнении с очными.

Чтобы не быть голословным, приведу такой пример: в обычном очном формате, назовём его таким образом, присутствует 25-30 человек – академическая группа. И если мы говорим о том, что нужно всей этой группе передать какие-то знания – традиционный очень подход, нет никакой проблемы. Они эти знания, как бы, возьмут. «Как бы» – я употребляю специально терминологию студента. Потом они, как бы, их превратят в своё и ответят, уже у кого как получится, на те вопросы, которые, в общем-то, уже заранее известны. И здесь дистанционность может лишь способствовать ускорению передачи информации. Но вовсе – не развитию креативности, не развитию способности думать, способности выходить за свои пределы, с точки зрения студента.

Когда речь идёт, например, о том образовательном портале, который мы практикуем, я не буду обременять подробностями, визуализацией. Могу сказать, что каждый вход студента фиксируется, равно как и преподавателя. Появляется возможность студенту высказать свою точку зрения, продемонстрировать свой тот продукт, который он разработал, сравнить его с тем, что сделали его другие одногруппники. Может быть, не только одногруппники, а те, которые находятся за тысячи километров, если речь идёт о сугубо таком полноценном дистанционном формате, очень разнородном. Как правило такие форматы приводят к более весомым результатам. Тогда не отсидишься, тогда, скажем, не отмолчишься. И появляется возможность у студента очень чётко не просто высказать свою позицию, которая может не совпадать с каноном из учебника. А которая просто-напросто учит его сравнивать, учит его доказывать, учит его быть оппонентом, рецензентом, то есть выходить за рамки предела или шаблона.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

– как выглядит обед ректора и сколько стоит

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.