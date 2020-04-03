Рецепты упакованы в конверты, закупают продуктовые наборы: соцслужбы работают в режиме нон-стоп

Помощь нуждающимся и пожилым людям социальными службами и общественными организациями оказывается, как и раньше. Как изменилась работа волонтеров с приходом коронавируса, рассказываем в программе «Большой город».

Изменился разве что внешний облик соцработников и волонтёров. Теперь доставлять продукты питания, лекарства и рецепты необходимо в защитных масках и медицинских перчатках. Волонтёры Красного Креста прошли инструктаж и уже стали частью команды, главной задачей которой является не позволить распространиться коронавирусной инфекции. Для волонтёров разработан пошаговый алгоритм действий. На инструктаже им объясняют, на первый взгляд, самые простые, но эффективные методы защиты. Как правильно надеть и снять медицинские перчатки, когда и как пользоваться масками, как вести себя в местах массового скопления людей и непосредственно с теми, кому оказывается помощь. Все волонтёры – совершеннолетние. После пройденного обучения они подписывают соглашение. Один из видов помощи со стороны волонтёров – это доставка пожилым и одиноким гражданам, которые не состоят на учёте в центрах соцобслуживания, рецептов на лекарства. Главная цель – минимизировать посещение общественных мест, в частности, поликлиник.

Анна Сак, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «13-я городская поликлиника»:

Помощь, которую нам оказывают волонтеры Красного Креста позволяет наиболее целесообразно использовать силы медицинских работников. При поступлении вызова в поликлинику для выписки рецептов информация передается медицинскому работнику, который проводит анализ медицинской документации пациента и определяет необходимость перед выпиской рецепта осмотра пациента врачом. Если такой необходимости нет, только в этом случае выписывается рецепт, который выдается волонтеру для дальнейшей доставки пациенту.

Рецепты на медпрепараты упакованы в конверты. Процедура доставки проходит конфиденциально. У волонтёра на руках только адрес и фамилия получателя. Всем, кто подал заявку, сотрудники поликлиники предварительно звонят и предупреждают о визите. Причём рецепт необходимо передать с минимальным внешним контактом. Денис Савостьянов волонтёрит уже около года. На сложившуюся сейчас ситуацию отреагировал здраво и принялся за работу, соблюдая меры предосторожности.

Денис Савостьянов, волонтёр Красного Креста:

Наверное, в данной ситуации бояться нет смысла данного заболевания. Но помогать людям всегда важно. Если у тебя есть свободное время, которым я, в принципе, на данный момент располагаю.

Кроме доставки рецептов, волонтёры Красного Креста совместно с государственными структурами закупают продуктовые наборы. Они предназначены для малообеспеченных пожилых людей, не состоящих на соцобслуживании.

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

На данный момент у нас уже закуплено 140 продуктовых наборов. Мы привлекаем ресурсы Общества для оказания помощи нуждающимся. Вот эта ситуация она как раз-таки и показала, насколько важно взаимодействие общественных организаций и государственных структур. Анна Якуш в рядах волонтёров Красного Креста – первую неделю. Девушка уже поучаствовала в доставке рецептов на дом. Не отказалась помочь и с продуктами.

Анна Якуш, волонтёр Красного Креста:

Я наткнулась на пост в Инстаграме нашего Белорусского Красного Креста. Пришла на встречу. Все показали и рассказали, и я приступила к работе. Ты делаешь доброе дело, и мне кажется, это прямо поднимает боевой дух и, мне кажется, наоборот, помогает бороться с любой непонятной сложившейся ситуацией. Например, с вирусами.

Увеличился объём работы и у социальных работников. В Минске функционирует 9 территориальных центров. В Центральном районе на постоянном обеспечении социальной службы находится 347 подопечных. К этому числу добавляются и разовые заявки на помощь. Если раньше, в среднем, было 4 вызова в день, то в сегодня доходит до 10.

Валентина Жданова, заведующая отделением социальной помощи на дому территориального центра Центрального района:

Мы сегодня работаем в режиме нон-стоп. Все сотрудники ознакомлены с правилами гигиены, с правилами поведения себя. Каждый сотрудник ведет дневник здоровья – измеряет свою температуру в начале рабочего дня и по окончанию рабочего дня. Каждый сотрудник ведет для себя дорожную карту, где он был, какие организации он посещал.

Нагрузку стараются распределить между социальными работниками. Людмила Кадач к напряженной работе, да и ещё на ногах, привыкла. Например, сегодня в списке четыре адреса. Из задач, в основном, купить продукты и лекарства по списку. При необходимости оформить документы для постановки граждан на постоянное социальное обслуживание.

Людмила Кадач, инспектор социальной службы территориального центра Центрального района:

Так получилось, что обслуживаю дома – бабушке моей 100 лет – помощь близким. И так получилось, что пришла в эту профессию. И, вроде бы как, получается. Обязательно прошла инструктаж, что мы должны и себя беречь, и подопечных беречь – защищать и себя, и их от инфекции. В первом пункте маршрута её ждёт пожилой мужчина. У пенсионера вторая группа инвалидности – проблемы с ногами. Социальный работник список продуктов просит на пороге. Но наши граждане, особенно пожилые, уж очень гостеприимны и настойчивы. Поэтому в квартиру, всё-таки, приходится зайти. После полученных ц/у Людмила отправляется в магазин. Благо, он недалеко от дома. Но нередко социальным работникам приходится проделать немаленький путь. Кстати, раньше разовая заявка на помощь соцработника обходилась гражданам в пять рублей. Сейчас услуга нуждающимся оказывается бесплатно.