«Один маленький букет ставит под угрозу исчезновения всю микропопуляцию». Почему запрещено продавать первоцветы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов. Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений, а покупая заветный букет, поощряем браконьеров.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский.

Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Собирая первоцветы, мы уничтожаем красоту, мы обедняем наше видовое биологическое разнообразие. Те цветы, которые цветут всего несколько недель, они же и первые украшают наши ландшафты и леса. Например, медуница узколистная, сон-трава, черемша.