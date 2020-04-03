«Один маленький букет ставит под угрозу исчезновения всю микропопуляцию». Почему запрещено продавать первоцветы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов. Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений, а покупая заветный букет, поощряем браконьеров.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский.
Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Собирая первоцветы, мы уничтожаем красоту, мы обедняем наше видовое биологическое разнообразие. Те цветы, которые цветут всего несколько недель, они же и первые украшают наши ландшафты и леса. Например, медуница узколистная, сон-трава, черемша.
Они, как всегда, пользуются каким-то повышенным спросом у населения и являются объектом незаконной торговли. Вероятность того, что это растение будет собрано полностью, будет разрушена его корневая система и оно будет потеряно – высокая. Один маленький букет ставит под угрозу исчезновения всю микропопуляцию на данной территории.
Мы всегда видим в местах массового скопления, как отдельные граждане продают черемшу, он же лук медвежий, пищевая ценность его относительно сомнительная.
Должен предупредить, что и за незаконную торговлю, и за незаконный сбор полагается административная ответственность. Это разные статьи Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, но тем не менее, штраф для физических лиц за незаконный сбор растений, включенных в Красную книгу, полагается от 20 до 50 базовых величин – это значительные деньги и я думаю, что есть над чем задуматься. Для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц штрафы уже начинаются от 25 до 100 базовых величин и от 35 до 500 базовых величин.
Почему первоцветы такие хрупкие?
Николай Свидинский:
Так природа уже распорядилась, что эти вот луковицы, корни и клубни, с которых эти первоцветы растут, они накапливают энергию с начала лета предыдущего года и цветение заканчивается к маю. И вот эта красота на протяжении апреля и мая радует нас, потом все уходит в состояние покоя. Естественно, что первое, то и пользуется спросом, на них нагрузка вся ложится.