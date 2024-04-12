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Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах

12 апреля 2024 13:48
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День космонавтики в этом году отмечают в нашей стране особенно масштабно: впервые в истории суверенной Беларуси гражданка нашей страны совершила полет в космос. В честь этого события 12 апреля во всех школах прошел единый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах-1

Молодому поколению рассказали о начале космической эры и знаменитом полете Юрия Гагарина. Педагог технического университета имени Павла Сухого познакомил учеников 41-й гомельской школы с экспонатами из музея вуза и личной коллекцией. Именно авиаконструкторы и летчики первыми прокладывали путь к неземным высотам. Обсуждая вклад Беларуси в мировую космическую историю, ребята вспоминали имена своих земляков – покорителей космоса. Марина Василевская, которая недавно вернулась с орбиты, стала настоящим героем и примером для подражания для миллионов юных белорусов.

Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах-4

Евгения Езерская, учащаяся средней школы № 41 Гомеля:
Марина Василевская является моим кумиром. Вчера я видела, как Александр Григорьевич Лукашенко присвоил ей звание Герой Беларуси. Я хочу быть похожей на нее.

Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах-7

Валерий Дриго, педагог-организатор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:
Все достигается трудом. Тренировками, трудом, учебой. Это все-таки труд. По сути, космонавт это тот же ученый, только в космосе. Для наших детей, не столько для нас, это величайшее событие: полет человека, белоруса в космос.

Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах-10

Личный пример простой белорусской девушки, которая показала отвагу и силу духа, возможно, вернет советский тренд на детскую мечту «стать космонавтом» и увидеть земные просторы с орбиты. Но за желанием стать ближе к звездам должны стоять поступки: тяга к знаниям, здоровому образу жизни и закалка характера. За последние годы Беларусь сделала значительный прорыв в освоении космоса. Наша страна успешно запускает свои спутники, готовит космонавтов и участвует в международных программах.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская

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