Единый урок ко Дню космонавтики прошёл в белорусских школах

День космонавтики в этом году отмечают в нашей стране особенно масштабно: впервые в истории суверенной Беларуси гражданка нашей страны совершила полет в космос. В честь этого события 12 апреля во всех школах прошел единый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодому поколению рассказали о начале космической эры и знаменитом полете Юрия Гагарина. Педагог технического университета имени Павла Сухого познакомил учеников 41-й гомельской школы с экспонатами из музея вуза и личной коллекцией. Именно авиаконструкторы и летчики первыми прокладывали путь к неземным высотам. Обсуждая вклад Беларуси в мировую космическую историю, ребята вспоминали имена своих земляков – покорителей космоса. Марина Василевская, которая недавно вернулась с орбиты, стала настоящим героем и примером для подражания для миллионов юных белорусов.

Евгения Езерская, учащаяся средней школы № 41 Гомеля:

Марина Василевская является моим кумиром. Вчера я видела, как Александр Григорьевич Лукашенко присвоил ей звание Герой Беларуси. Я хочу быть похожей на нее.

Валерий Дриго, педагог-организатор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Все достигается трудом. Тренировками, трудом, учебой. Это все-таки труд. По сути, космонавт это тот же ученый, только в космосе. Для наших детей, не столько для нас, это величайшее событие: полет человека, белоруса в космос.