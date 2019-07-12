Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»

Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в 2018 году средний конкурс по университету составил около 2,5 человек на место. Однако были и специальности, где конкуренция была до 10 человек.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Факультет естествознания, биология с географией, специальности, связанные с физкультурно-оздоровительной работой, на психологию очень большие конкурсы тоже. Поэтому даже у больших факультетов дошкольного, начального образования, где набор – более 100, 120 человек, и то там устойчивые конкурсы. Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли.
Поэтому мы ожидаем хороших абитуриентов, а значит, в будущем сумеем подготовить из них хороших педагогов для учреждений образования нашей страны.
Александр Горох, абитуриент:
Хочу стать учителем в будущем. У меня вообще династия: у меня мама – учитель, бабушка – учитель. Я осознал, что хочу стать учителем довольно давно. Я проходил пробы, так как учился в педагогическом классе. Сегодня я приехал поступать на правах выпускника педагогического класса по портфолио. Я золотой медалист и считаю, что смогу стать в будущем хорошим учителем.
Пока прогнозировать проходные баллы в 2019 году достаточно сложно из-за роста средних баллов на ЦТ, однако в целом они будут выше прошлогодних.