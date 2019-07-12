Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»

Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в 2018 году средний конкурс по университету составил около 2,5 человек на место. Однако были и специальности, где конкуренция была до 10 человек.

Александр Жук, ректор БГПУ:

Факультет естествознания, биология с географией, специальности, связанные с физкультурно-оздоровительной работой, на психологию очень большие конкурсы тоже. Поэтому даже у больших факультетов дошкольного, начального образования, где набор – более 100, 120 человек, и то там устойчивые конкурсы. Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли. Поэтому мы ожидаем хороших абитуриентов, а значит, в будущем сумеем подготовить из них хороших педагогов для учреждений образования нашей страны.