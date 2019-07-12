День Петра и Павла. Какие традиции есть у этого праздника?

12 июля завершается Петров пост, посвящённый двум апостолам – Петру и Павлу. Именно в день окончания поста у верующих принято вспоминать деяния апостолов, рассказывать об их отваге и духовной твёрдости.

Стоит упомянуть, что 12 июля на самом деле случилось трагичное событие. Пётр и Павел были казнены в этот день, но в разные годы.

В народе есть несколько примет этого праздника. Считается, что в этот день перестают куковать кукушки. Если же птицы прекратили своё пение ещё неделей раньше, то и зима наступит раньше обычного. А если кукушки, наоборот, продолжают куковать и после 12 июля, то зима придёт позже обычного.

Как мы рассказывали ранее, в день завершения поста есть традиция проводить «гулянки Петровки». Люди водят хороводы, качаются на качелях. Иногда устраиваются игры на угадывания. Парни переодевались в девушек, и если девушка могла угадать, что на самом деле перед ней юноша, то вскоре она сможет выйти замуж.

Что касается праздничного стола, то там обязательно должно быть блюдо из рыбы, поскольку Пётр считается покровителем рыбаков.