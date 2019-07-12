«В природе они разлагаются в течение года» В Логойске делают пакеты из кукурузы

Пакеты из кукурузы – для природы это настоящий подарок. Экологичная новинка почти на 100 % состоит из органических соединений, а производится из материала на основе кукурузного крахмала.

Валентин Комель, главный технолог компании:

Чтобы произвести любой пластиковый или биопакет, ему нужно пройти три стадии. Первая стадия производства – это экструзия, где производится пленка, далее – процесс нанесения печати, следующий этап – резка пакетов. Это происходит под температурой, нож разрезает и спаивает шов.

За месяц оборудование может выпускать около 30 миллионов пакетов-маек. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в упаковке.

Технология производства кукурузных пакетов ничем не отличается от полиэтиленовых. Но в случае с первыми сырье приходится пока закупать в Италии. Именно поэтому их цена выше.

Но они того стоят! Ведь от такой экологичной упаковки в итоге остаются лишь вода, углекислый газ, биомасса и ни грамма пластика.

Перестроиться на выпуск биоразлагаемых пакетов предприятию под силу всего за несколько дней. Главное, чтобы был спрос.

Максим Мелешко, директор компании:

Все зависит от торговой сети. Она может их продавать без наценки, может формировать наценку на свое усмотрение. Мы расширяем линейку пакетов. Пока это был пакет-майка, следующий будет пакет-фасовка, потом – для мусора. Все из этого сырья.

Тем временем в Европе биоразлагаемые пакеты – это обычная практика, причем усовершенствованная. Там люди их еще наполняют очистками от овощей, завязывают и выбрасывают в отдельный бак. Затем это все отправляется на завод и превращается в удобрение. Валентин Комель:

Есть много видов биопластика не только на основе крахмала кукурузы, но и на основе крахмала картофеля, свеклы. Также есть пакеты на основе полимолочной кислоты, которые тоже являются органическими. В природе они разлагаются в течение года.