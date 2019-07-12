Итоги ЦТ-2019. Планируется повысить пороговое значение вступительных баллов

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор УО «Республиканский институт контроля знаний» – Юрий Миксюк.

В минувшие выходные закончился, пожалуй, самый важный этап вступительной кампании – централизованное тестирование. А уже сегодня стартует подача документов в ВУЗы. Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Все движется, все меняется – тесты, методика, подсчет. Поэтому абитуриенты сдают неплохо, и лучше, может быть, чем когда-то, на заре становления централизованного тестирования. И в этом году получены неплохие результаты. В том числе – абсолютные результаты. Но есть предметы, на которых абитуриенты показали чуть худшие результаты, чем в прошлом году.

Говорят, набрать баллы наугад сейчас проще, чем лет 5-10 назад.

Юрий Миксюк:

Конечно, имеет место быть теория вероятности. Но серьезных баллов, которые позволили бы конкурировать и рассчитывать на поступление в высшие учебные заведения, набрать нельзя. Может, и бывают такие удачи, но рассчитывать на это, когда тебе дается один шанс, – это плохо. В будущем, когда планируется повысить пороговое значение баллов, это вообще потеряет смысл. Если говорить о высоких проходных баллах, то они существенно не поменяются. Потому что процент абитуриентов, которые набрали высокие баллы, начиная приблизительно с 70-75%, сохраняется. Поэтому рассчитывать, что появится какая-то дополнительная конкуренция, не приходится. Но в области средних значений баллы определенным образом подрастут, потому что больше абитуриентов будут участвовать в конкурсе с такими баллами.

Увеличилось ли количество тех, кто набрал 100% и по каким предметам? Юрий Миксюк:

По каким-то предметам увеличилось. Можно назвать биологию – 43 человека набрали 100%. Можно привести в пример белорусский язык – 42. Но, например, если взять математику, в прошлом году был очень значимый результат – 55 абитуриентов имели 100-балльные результаты. В этом году таких 101. Но это тоже много. По какому предмету набирают наименьшее количество баллов? Юрий Миксюк:

Можно подумать, что тяжелее всего учить в школе математику и физику. Поэтому эти предметы, если их сравнивать с другими, наиболее сложны для абитуриентов. Хотя, если судить по абсолютным результатам, и мы говорим о математике, то она на первом месте. Но, тем не менее, если говорить в среднем обозначении, массовом количестве абитуриентов, то не все могут постигнуть ее глубоко и иметь высокие результаты.

Теоретически любой желающий может проверить свои знания, просто зарегистрировавшись на ЦТ? Юрий Миксюк:

Это так. Но на самом деле не совсем. Централизованное тестирование придумано для абитуриентов. И как минимум вы должны иметь общее среднее образование. У нас есть дистанционное репетиционное тестирование, которое доступно и бесплатно для каждого желающего. И там можно тренировать и технологию работы с бланком ответов, чтобы на самом тестировании уже можно было думать только о своих знаниях. И пробелы, в том числе, какие-то посмотреть. У нас есть репетиционное тестирование, которое имеет три этапа, и очень многие абитуриенты пользуются им. В своих высказываниях они выражают мнение, что оно им позволяет определить свои пробелы и дисциплинироваться на этапе подготовки. «16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ Какое было самое распространенное нарушение при проведении централизованного тестирования?