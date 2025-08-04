Новости по тегу #Елена Филимонова

«Реабилитационно-оздоровительный комплекс приобрел современный внешний вид. Появились новые кабинеты медицинской реабилитации. Спальные корпуса выросли на один этаж».
Центр предлагает богатый спектр услуг: от занятий плаванием в бассейне до тренировок в спортивных залах. Подопечные также посещают полиграфическую мастерскую, где учатся компьютерной грамотности и основам дизайна.
11 октября 2026 11:32
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