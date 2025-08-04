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Новости по тегу #Елена Филимонова

Рекреационные зоны и спортивные площадки – как обновили реабилитационный центр «Росток»
04 августа 2025 18:56

Рекреационные зоны и спортивные площадки – как обновили реабилитационный центр «Росток»

Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»
11 января 2025 10:10

Изостудия, полиграфия, плавание. Чему ещё обучают подопечных в центре соцреабилитации «Росток»

Представители СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум - наша косметика» на СТВ
22 мая 2015 07:52

Представители СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум - наша косметика» на СТВ

Обязаны ли сотрудники социального такси осуществлять транспортировку инвалидов-колясочников до машины?
15 июня 2013 11:46

Обязаны ли сотрудники социального такси осуществлять транспортировку инвалидов-колясочников до машины?