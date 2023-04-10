Рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Рассказываем о пользе зелени для здоровья

Букет здоровья. Минимум калорий. Максимум пользы. Зелень – рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Хрустим и получаем порцию К, Е, Д, PP, В, железа, кальция, цинка. С таким суперфудом на высоте будет не только иммунитет, но и кожа, волосы, ногти. Налетайте на зеленое. Отличная форма к лету гарантирована.

Анна Бедрицкая, диетолог: Листовая зелень содержит такое особенное вещество, которое называется хлорофилл, содержит медь и прекрасно ощелачивает организм. Листовая зелень богата афродизиаками, это такое вещество, которое повышает сексуальную активность, либидо. Листовая зелень содержит энзимы, это такие вещества, которые с радостью и с легкостью расщепляют белки, жиры и углеводы. Очень выгодно употреблять зелень с белковыми продуктами, таким образом пища будет лучше усваиваться, белковые продукты будут лучше перевариваться.

Зелень содержит жирорастворимые витамины, поэтому идеальной компанией к салатам станут масла. Но есть моменты. Одно дело – петрушечка со своего огорода. Другое – магазинная. Нитраты никто не отменял. Причем в большинстве своем они накапливаются в стеблях. Поэтому употребляйте в пищу листья. Обязательно промойте в проточной воде пять минут. Если хотите избавиться от агрохимикатов, вымачивайте не меньше 5 часов. И старайтесь зелень не резать, а рвать. Так сохранится весь сок.

Анна Бедрицкая:

В сутки рекомендовано употреблять до 200 грамм листовой зелени в ваш ежедневный рацион. Очень правильно употреблять этот богатый с биологической точки зрения продукт в каждый прием пищи. Целиком, в виде салатов, в виде смузи, в готовые блюда. В сырые или горячие блюда. Это придаст пикантности, придаст полноты вкуса.

Еще лайфхак. В темной, бурой зелени будет больше витаминов. В топе самых полезных – базилик, шпинат, укроп, кинза. Они укрепляют стенки сосудов и славятся богатым составом. Настоящая витаминная бомба – микрозелень. Огород на подоконнике решает.