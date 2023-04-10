Рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Рассказываем о пользе зелени для здоровья
Букет здоровья. Минимум калорий. Максимум пользы. Зелень – рекордсмен по содержанию витаминов и микроэлементов. Хрустим и получаем порцию К, Е, Д, PP, В, железа, кальция, цинка. С таким суперфудом на высоте будет не только иммунитет, но и кожа, волосы, ногти. Налетайте на зеленое. Отличная форма к лету гарантирована.
Анна Бедрицкая, диетолог:
Листовая зелень содержит такое особенное вещество, которое называется хлорофилл, содержит медь и прекрасно ощелачивает организм. Листовая зелень богата афродизиаками, это такое вещество, которое повышает сексуальную активность, либидо. Листовая зелень содержит энзимы, это такие вещества, которые с радостью и с легкостью расщепляют белки, жиры и углеводы. Очень выгодно употреблять зелень с белковыми продуктами, таким образом пища будет лучше усваиваться, белковые продукты будут лучше перевариваться.
Зелень содержит жирорастворимые витамины, поэтому идеальной компанией к салатам станут масла. Но есть моменты. Одно дело – петрушечка со своего огорода. Другое – магазинная. Нитраты никто не отменял. Причем в большинстве своем они накапливаются в стеблях. Поэтому употребляйте в пищу листья. Обязательно промойте в проточной воде пять минут. Если хотите избавиться от агрохимикатов, вымачивайте не меньше 5 часов. И старайтесь зелень не резать, а рвать. Так сохранится весь сок.
Анна Бедрицкая:
В сутки рекомендовано употреблять до 200 грамм листовой зелени в ваш ежедневный рацион. Очень правильно употреблять этот богатый с биологической точки зрения продукт в каждый прием пищи. Целиком, в виде салатов, в виде смузи, в готовые блюда. В сырые или горячие блюда. Это придаст пикантности, придаст полноты вкуса.
Еще лайфхак. В темной, бурой зелени будет больше витаминов. В топе самых полезных – базилик, шпинат, укроп, кинза. Они укрепляют стенки сосудов и славятся богатым составом. Настоящая витаминная бомба – микрозелень. Огород на подоконнике решает.
Анна Бедрицкая:
Проростки гороха содержат в пять раз больше витаминов и минералов, в пять раз выгоднее и полезнее питаться микрозеленью или проростками семян и зерен. В свое время микрозелень подавалась в мишленовских ресторанах, была составной частью рационов космонавтов, и только в наше время стало модно выращивать в домашних условиях, на подоконнике.
Ловите свеженький рецепт и запасайтесь шпинатом, корном, брокколи, горошком, спаржевой фасолью, огурцом, лаймом и авокадо. Такой салат зарядит на подвиги.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Ставим варить яйца на 6 минут. После этого переставляем в холодную воду и даем остыть еще 2-3 минуты. Пока варятся яйца, мы сделаем заправку: смешиваем горчицу, бальзамический уксус, сахар и оливковое масло. Нарезаем овощи. Авокадо сбрызгиваем соком лайма и замешиваем наш салат.
Все оттенки зеленого – рай для гурманов. Украшаем кусочками лайма. Разрезаем вареные яйца и добавляем солнышка нашему блюду.
Вадим Парханович:
Наш весенний салат готов. Нам понадобится 400 грамм корна, 400 грамм шпината, 100 грамм огурца, 1 авокадо, 3 яйца, для заправки горчица 50 грамм, 50 грамм бальзамический уксус, 20 грамм сахар и 100 грамм оливковое масло. Всем побольше витаминов!