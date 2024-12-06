Прямой эфир

Электронный документооборот ускорит транзит грузов через Беларусь – Юрий Надольский

06 декабря 2024 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одно из перспективных направлений деятельности предприятий – это развитие транзитного декларирования контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай, основанного на принципах электронного документооборота, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Электронный документооборот ускорит транзит грузов через Беларусь – Юрий Надольский-2

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как идет этот процесс и что в перспективе?

Электронный документооборот ускорит транзит грузов через Беларусь – Юрий Надольский-4

Юрий Надольский, депутат Минского городского Совета депутатов:
Процесс идет позитивно, положительно. В настоящий момент будут рассматриваться документы о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС. В данном проекте изменения направлены на упрощение и оптимизацию определенных процессов, что, естественно, окажет большое влияние на организацию транзитного таможенного оформления. Речь идет об упрощении некоторых процедур, также речь идет об исключении контейнеров как товара. Это положительно скажется на цене товара и облегчит доступ товаров белорусских производителей на территорию того же самого Китая, Российской Федерации.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Минский городской Совет депутатов # Таможня Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь усиливает контроль за импортом товаров. Узнали о современных подходах в грузоперевозках
06 декабря 2024 14:29

Беларусь усиливает контроль за импортом товаров. Узнали о современных подходах в грузоперевозках

«Ребёнок должен начать ходить в возрасте до 16 месяцев». Как распознать задержку моторного развития у детей?
06 декабря 2024 14:27

«Ребёнок должен начать ходить в возрасте до 16 месяцев». Как распознать задержку моторного развития у детей?

Главную районную ёлку начали устанавливать на центральной площади в Несвиже
06 декабря 2024 14:25

Главную районную ёлку начали устанавливать на центральной площади в Несвиже