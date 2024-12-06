Электронный документооборот ускорит транзит грузов через Беларусь – Юрий Надольский

Одно из перспективных направлений деятельности предприятий – это развитие транзитного декларирования контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа – Китай, основанного на принципах электронного документооборота, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как идет этот процесс и что в перспективе?
Юрий Надольский, депутат Минского городского Совета депутатов:
Процесс идет позитивно, положительно. В настоящий момент будут рассматриваться документы о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС. В данном проекте изменения направлены на упрощение и оптимизацию определенных процессов, что, естественно, окажет большое влияние на организацию транзитного таможенного оформления. Речь идет об упрощении некоторых процедур, также речь идет об исключении контейнеров как товара. Это положительно скажется на цене товара и облегчит доступ товаров белорусских производителей на территорию того же самого Китая, Российской Федерации.
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