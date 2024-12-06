Беларусь усиливает контроль за импортом товаров. Узнали о современных подходах в грузоперевозках

Усиленное внимание сконцентрировано на обеспечении безопасности, недопущении ввоза в страну товаров, наносящих ущерб государству и гражданам. Перевозка крупнотоннажных грузов под силу белорусским стальным рельсам. Один из важных элементов логистической цепочки в интеграции традиционных и инновационных подходов в области грузоперевозок исследовали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Товарная станция Колядичи – один из крупнейших грузовых хабов Беларуси, основанный в 1986 году на базе погрузочного участка. Сегодня она представляет собой современный терминал с двумя контейнерными и тяжеловесными площадками, а также двумя складами. Общая площадь станции превышает 200 тысяч квадратных метров. Основное направление деятельности – транспортная обработка грузов и их хранение. Кроме того, станция оказывает широкий спектр дополнительных услуг, включая оформление документов, организацию доставки автомобильным транспортом и ремонт контейнеров.

Офис транспортного обслуживания, открывшийся этой весной, работает по принципу «одно окно». Это значительно упрощает процесс взаимодействия с клиентами. Здесь можно выполнить все необходимые операции, связанные с грузами: от их приема до отправления. В офисе работают опытные коммерческие агенты, которые обеспечивают высококачественное транспортное обслуживание как терминала, так и регионального центра Минского отделения. Рядом расположен пункт таможенного оформления, а также участок, занимающийся организацией автомобильных перевозок. Такой комплексный подход позволяет получить разнообразные услуги в одном месте, что способствует более эффективному управлению грузоперевозками и экономии времени.