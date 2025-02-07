Рекордные показатели – Государственный военно-промышленный комитет подвёл итоги работы за 2024-й

Увеличение новых направлений, оснащение современным оборудованием и рост номенклатуры выпускаемых изделий. Объемы военного промышленного производства в Беларуси достигли рекордной цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили на заседании коллегии Госкомвоенпрома, которое прошло в Минске.

Вооруженные Силы Беларуси в 2024 году приняли 24 образца вооружения и техники, разработанные ведомством. Преуспели также в экспорте продукции. Использование искусственного интеллекта, новые подходы и технологии – нашими предприятиями выпускается уникальная продукция, которая позволяет вооруженным силам качественно выполнять те задачи, которые стоят перед страной.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси: Мы очень серьезно увеличили объемы промышленного производства. Они достигли исторического максимума. Мы очень неплохо поработали на рынке вооружений. Мы продолжали развиваться, мы строили новые цеха и этот тренд мы продолжим. В целом, 2024 год для нас успешен. Ключевой вехой стал вопрос постановки на вооружение зенитно-ракетного комплекса «Бук» и отечественная ракета к данному комплексу.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сделано, конечно, очень много. И эти образцы, которые сегодня стоят, они говорят о том, что мы шагнули далеко вперед. И в ближайшее время все эти современные образцы огневого поражения, обнаружения, прежде всего то, что востребовано вообще и в мире, и нужно нашим Вооруженным Силам, поступят сегодня в боевой состав Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Несмотря на то, что 2024 год для белорусского военно-промышленного комплекса проходил в условиях усиливающего санкционного давления, ключевые показатели экономического развития в положительной динамике. Отечественная продукция высоко востребована в Вооруженных Силах Беларуси. За прошлый год в армию были поставлены около 4 тысяч единиц новых образцов техники и вспомогательного оборудования.