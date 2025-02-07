Лукашенко – главе Башкортостана: мы просто обязаны нарастить товарооборот

Беларусь и Башкортостан обязаны в нынешнем году нарастить товарооборот и превзойти 315-320 миллионов долларов, которые уже наработали. Об этом во время встречи 7 февраля с главой этого российского региона Радием Хабировым заявил белорусский лидер, информирует пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что между нашей страной и Башкортостаном сложились неплохие отношения в плане сотрудничества. Реализуются совместные технологические проекты. Но обороты начали сбавляться в 2024 году: товарооборот снизился примерно на пять-шесть процентов. И в этом году уже наработанные показатели необходимо превзойти.