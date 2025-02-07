Почему возникает нездоровая тревожность и гиперконтроль? Эксперт назвала основные причины

Юлия Самусенко, ведущая: Что касается сиюминутной тревоги – это нормально, нам свойственно испытывать стресс в неприятной ситуации. Но что, если тревожность человека преследует каждый день, если он волнуется по поводу и без?

Как бороться с гиперконтролем и что делать людям, которые находятся рядом с постоянно переживающими близкими? Об этом и не только поговорили с гостьей.

Виктория Морозова, руководитель Центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского наркологического центра:

Физиологическая тревога, нормальная тревога адаптируется под ситуацию. Что-то произошло, человек потревожился и забыл об этом. По времени не пролонгируется данная тревога. Но если это патологическая тревога, то совсем все по-другому, человек продолжает тревожиться, он думает, что с ним опять может что-то произойти. Это тревога, которая уже не систематическая. Она на постоянной основе.

Склонность к гиперконтролю формируется в детском возрасте, примерно от 1 до 3 лет. Родители очень влияют на это. Из моей практики, взрослые дети алкоголиков склонны к гиперконтролю, потому что в детстве они находились в небезопасности. То есть у них не сформировалось чувство безопасности. Психологическим фактором тревожности и в дальнейшем гиперконтроля является травматизация детская. Мы как специалисты работаем и с гиперконтролем, и с тревожными состояниями. Здесь важно понимать и разделять, где работает психолог, где пограничные состояния, а где уже психиатрия.