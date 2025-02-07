Лукашенко – Хабирову: Башкортостан для нас является одним из важнейших партнёров

Техника, продукты питания и товары легкой промышленности, совместные производства – Беларусь и Башкортостан намерены развивать сотрудничество в уже укрепившихся направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь наша страна выполнит все достигнутые договоренности. Об этом заявил Президент на встрече с делегацией из этого российского региона.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Башкортостан для нас является одним из важнейших партнеров – центр европейской части России, хорошо развитый и перспективный. На территории региона уже реализуется ряд совместных инициатив, например, по производству тракторов и городского транспорта с последующей продажей в другие точки России. Спрос есть, Президент привел статистику. Так, до 2022-го ежегодно выпускалось порядка 60 троллейбусов, в 2024-м – более 300. Терять темп нельзя, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отдельная тема. Мы хотели бы, чтобы это направление развивалось. Мы планируем открыть производственно-сервисный центр в Уфе по производству техники «Амкодор». Техника нужна будет всегда, особенно для такой огромной России. Дороги вы строите, молодцы, а без техники не обойтись. Мы полностью можем удовлетворить спрос на эту технику и вместе работать. Сначала по сборке, а потом и по совместному производству. То же самое и по легкой промышленности. Все, что нужно для человека из одежды, да и обуви мы умеем делать. И опять же, если нужны будут не только наши товары, но и технологии потом, подойдут они вам, с большим удовольствием будем работать. Там мы беспилотниками занимались для АПК. Думаю, что не надо нам останавливаться на беспилотниках для АПК. Они, видите, сегодня востребованы во всем мире. Поэтому опыт есть, наработки определенно есть. Думаю, надо двигаться. Рынок сегодня хороший. Двигаться в этом направлении. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства.

Вместе с тем, глава государства обратил внимание на цифры товарооборота. Снижение на 5 % несущественное, но в 2025 году, подчеркнул Александр Лукашенко, предстоит нарастить показатели. Что не станет проблемой, учитывая уровень взаимодействия и обширный взаимный интерес.