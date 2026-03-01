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В Минске прошел «Забег настоящих мужчин»

01 марта 2026 10:49
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Сильные телом и духом. В столице прошел «Забег настоящих мужчин». Чтобы продемонстрировать скорость и выносливость, на площадке у Дворца спорта собралось более тысячи атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел «Забег настоящих мужчин»-2

Мужчины разных возрастов приехали со всей республики. На старт вышли самые закаленные и стойкие. Они преодолевали дистанцию в 5 километров. К слову, многие подошли к забегу творчески – удивляли зрителей необычными костюмами.

– За победу мы пробежали с ребятами. Все патриоты. Хотим воспитать наше поколение.

– Хотел получить удовольствие, побегать, просто посмотреть на атмосферу вокруг. Меня поддерживала моя дочь, ее зовут Мия, а маму ее зовут Люда.

На финише всех спортсменов ждали памятные медали, горячий чай и солдатская каша. Уже 8 марта на дистанцию выйдет прекрасная половина человечества. «Красивый» забег стартует возле Национальной библиотеки.

# Здоровье # Спортивные соревнования

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