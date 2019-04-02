«Нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и чистыми руками». Назначен председатель Шкловского райисполкома

Новости Беларуси. Президент согласовал на должность председателя Шкловского райисполкома Александра Титка, который до этого времени работал в структуре МЧС и руководил Хойникским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что такой профессиональный опыт поможет в решении многих проблем. А Шкловскому району отведена особая роль не только в Могилевской области, но и в стране в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Вы поработали здесь, знаете ситуацию, обстановку, систему управления на высоком уровне. Надеюсь, работая в такой военной, можно сказать, организации, вы поднаторели в плане дисциплины и порядка – в том, чего нам не хватает в сельском хозяйстве, в частности в Шкловском районе.

Шкловский район – один из ведущих районов не только в Могилевской области, но и в стране в целом. Да, это в какой-то степени экспериментальная площадка для развития сельского хозяйства в будущем. Таким и останется Шкловский район. Там в плане организации района сделано, на мой взгляд, все. Может быть, полшага надо будет сделать, если в этом будет необходимость, в плане оптимизации, организации сельскохозяйственного производства в масштабах района.