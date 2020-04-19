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Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»

19 апреля 2020 19:40
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Новости Беларуси. О выздоровлении заболевших и скорейшем завершении пандемии сегодня молятся во многих храмах. В том числе и в деревне Малые Ляды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-1

Мы надеемся на самое лучшее, что все успокоится, что, может, все-таки это отчасти действительно нагнетание обстановки. Церковь во все времена, во все болезни оберегала людей.   

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-4

Мы постоянные прихожане этого храма, поэтому не прийти сегодня мы тоже не могли.   

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-7

В это светлое Воскресение Христово светлое настроение, праздничное. Христос Воскресе, мы ждали этого праздника.  

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-10

Сегодня мы встречаем очень хороший праздник – это Пасха православная. Люди все равно собираются, что бы ни было, отмечают этот большой праздник. Поэтому всем здоровья, благополучия, счастья.   

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-13

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-15

Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»

В основном сюда приходят жители ближайших деревень. Однако приезжают и паломники. Пришедшие в храм 19 апреля получили от Президента сладкие подарки.   

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-18

Слава Богу, что вы не закрываете заводы, фабрики. Слава Богу, мы должны все работать, трудиться и славить Бога. Благодарим вас за все благодеяния.  

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-21

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Помните, я как-то сказал, что трактор вылечит? Ну, образно так сказал.  

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А сегодня уже все, а особенно в России, в нашей братской России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом. Я говорю: «Так я же вас давно уже звал».  

Александр Лукашенко: «Сегодня уже все, а особенно в России, в Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом»-24

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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